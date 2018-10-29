Dil anlaşmazlığının sonu kötü bitti: Şoförün burnunu kırdı!

ANTALYA’da halk otobüsü şoförü ile yerleşik yabancı olduğu tahmin edilen kadın yolcu arasında otobüs içerisinde başlayan çocuk için kart basma tartışması, dil anlaşmazlığı yüzünden şoförün burnunun kırılmasıyla sonuçlandı. Otobüs içinde panik yaşanmasına sebep olan olayın ardından hastaneye giden şoför darp raporu alıp kendisine saldıran kişiden davacı oldu.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şirinyalı Mahallesi-Lara güzergahında sefer yapan 07 AU 0245 plakalı özel halk otobüsün şoförü Erkan Güner (45), İsmet Gökşen Caddesi üzerindeki duraktan yolcu almaya başladı. Yolcuları aldığı sırada, ismi öğrenilemeyen ve yerleşik yabancı olduğu tahmin edilen bir kadın, okul çağındaki çocuğu ile birlikte otobüse binip bir kere kart basarak içeri yöneldi.
Bu sırada şoför Güner, kadına "Hanımefendi kızınız için de kart basmalısınız" uyarısında bulundu. Tekrar giriş kapısına yönelen kadın, Güner’e kartı neden basacağı yönünde sorular yöneltti. Güner, çocuğun okul çağında olduğunu ve 7 yaşını dolduranlardan da ücret alındığını belirterek, çocuğun kaç yaşında olduğunu sordu. Türkçesi zayıf olduğu öğrenilen kadın, kartını bir kez daha basmak istedi ancak bakiye yetersiz ikazıyla karşılaştı.
Şoför Güner de içerideki yolculardan birisinden kart alıp, çocuğu için de cihaza kart bastırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar içeri yönelen kadın, bir müddet sonra da ücretinin iade edilmesini söyleyip inmek istedi. Güner'in ücreti geri ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, kadın otobüsten inerek iddiaya göre aracın fotoğraflarını çekip eşine durumu anlattı.
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