Dil anlaşmazlığının sonu kötü bitti: Şoförün burnunu kırdı!

Bu sırada şoför Güner, kadına "Hanımefendi kızınız için de kart basmalısınız" uyarısında bulundu. Tekrar giriş kapısına yönelen kadın, Güner’e kartı neden basacağı yönünde sorular yöneltti. Güner, çocuğun okul çağında olduğunu ve 7 yaşını dolduranlardan da ücret alındığını belirterek, çocuğun kaç yaşında olduğunu sordu. Türkçesi zayıf olduğu öğrenilen kadın, kartını bir kez daha basmak istedi ancak bakiye yetersiz ikazıyla karşılaştı.