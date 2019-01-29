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Dikkat! Uzmanlar uyarıyor: ''Pedikür yaptırmak tehlikelidir!''

Dikkat! Uzmanlar uyarıyor: ''Pedikür yaptırmak tehlikelidir!''

Kadınların ve birçok erkeğin yaptrdığı bir bakım uygulaması olan pedikür hakkında Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, ciddi uyarılar yaptı. Bazı insanların kesinlikle pedikür yaptırmaması gerekiyor. İşte pedikürün zararları...

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 10:30 - Güncelleme: 29-01-2019 10:30

Dr. Akgül, pedikürün, bacaklarda selülit gibi bir görüntüyle başlayan lipödem hastalığına yol açtığını söyledi. Lipödem bir damar hastalığıdır.  Hastalığın kılcal damarlarda iltihaplanmayla ortaya çıktığını ve çözüm amacıyla yapılan diyet ve sporun işe yaramadığını anlattı. Pedikür konusunda ciddi uyarılar yaptı.

SELÜLİT İSMİNDE 2 HASTALIK VAR

Ahmet Akgül, lipödem hastalığının kilo ile alakalı olmadığını söyledi. “Lipödem hastalığının fazla kilo ile hiçbir bağlantısı yok. Bacakta şişlik ve selülit ile kendisini gösteriyor. Selülit hastalığı da deniyor ancak selülit isminde iki hastalığımız var. Bir tanesi popüler olan ve ciltte portakal kabuğu görüntüsü yapan hastalık. Diğeri de cilt altında mikrop kapılması ile oluşan hastalık. Bu tür selülit lipödem dediğimiz damar hastalığıdır.” 

DİKKAT! PEDİKÜR YAPTIRMAK TEHLİKELİ OLABİLİR!

Dr. Akgül, bazı insanların kesinlikle pedikür yaptırmaması gerektiğini söyledi. Akgül, “Ayak tırnaklarının köşelerini ya da tırnak yatağını hiçbir şekilde, hiçbir pedikür aleti ile oydurmamak gerekiyor. Mikroplar devamlı cildimizin üzerinde mevcut. Bu mikroplar deriye yararlı, can veren mikroplar. Siz eğer bu yararlı mikrobu, derinin altına çok ufak bir çizikle bile sokarsanız cilt altındaki ince kılcal damarlar bu mikrobu alarak ya toplardamara götürecek ya da lenf damarlarına taşıyacak. Lenf damarlarına mikroplar giderek, bu kanalları bozuyor ve enzim salgılıyor. ''

Kendi pedikür malzemelerimi götürsem olmaz mı?

Dr. Akgül, sorunun kendi mikrobumuz olduğunu, pedikür esnasında derinin altına giren mikropları normal insanlar dışarı atabiliyor ancak bacakta herhangi bir damar hastalığı olan biri kesinlikle pedikür yaptırmamalıdır diyerek uyardı.


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