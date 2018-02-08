Dikkat! Sıcak çayda ölümcül tehlike

Dikkat! Sıcak çayda ölümcül tehlike

Yeni bir çalışmaya göre; sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor. Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ediyor ve iltihaplanmaya neden oluyor.Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları sigara içenleri üzecek. Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.

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Dikkat! Sıcak çayda ölümcül tehlike

SICAK ÇAY, YEMEK BORUSU KANSERİ RİSKİNİ BEŞ KAT ARTIRIYORAnnals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmaya göre; sıcak çay ve kaynar çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor. CNN International’ın haberine göre; yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açar.

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Dikkat! Sıcak çayda ölümcül tehlike

500 BİN KİŞİ, DOKUZ BUÇUK YIL İZLENDİABD’nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünün kıdemli araştırmacısı Neal Freedman’a göre kendi türünün en büyüğü olan bu çalışma, Çin’de 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi.Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

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Dikkat! Sıcak çayda ölümcül tehlike

YEMEK BORUSUNUN ASTARI TAHRİŞ OLUYORAraştırmacılar, çalışmanın başında tütün ve alkol tüketimi hakkında da bilgi topladı. Günlük 15 gram veya daha fazla alkol alan kişiler olarak tanımlanırken, tütün kullanımı ise günde bir veya daha fazla sigara içen kişiler olarak belirlendi.Neal Freedman, çok sıcak içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

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