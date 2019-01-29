Dikkat! Rahim ağzı kanseri en çok cinsel yolla bulaşıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Süheyla Çetintaş, rahim ağzı kanserinin en çok cinsel yolla bulaştığını söyledi. Çetintaş, ''Rahim ağzı kanseri neredeyse tamamen önlenebilir birkaç kanserden biridir. Cinsel yolla bulaşan HPV virüsünden kaçınarak büyük oranda kanserden korunma sağlanabilir.''



Rahim Ağzı kanserini nasıl önlenir?



Bu kanseri önlemek için pap smear adı verilen tarama testi uygulanır. Bunun yanında insan papilloma virüsü için koruyucu aşı 9 yaşından sonra yapılabilir. Bunların dışında rahim ağzı kanser riskini artıran sigara kullanımından kaçınmak, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek ve aşırı kilolardan kurtulmak gibi kişisel önlemler de rahim ağzı kanserine yakalanma riskini azaltır.



“Kanseri ortadan kaldırmak için cerrahi işlem uygulanabilir. Radyoterapi, kemoterapi ya da ikisinin kombine şekli olan radyokemoterapi kanserin evresine ve hastanın durumuna göre uygulanan diğer tedavi yöntemleridir. ''

Ayrıca, bir çok kanser türü ve diğer hastalıkların erken tanısı için tüm kadınların herhangi bir şikayeti olmasa bile yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmeleri ve mutlaka smear testi yaptırmaları ve HPV tahliline baktırmaları gereklidir.