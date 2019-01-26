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Dikkat! Mutlaka tüm çocuklar spor öncesi sağlık kontrolü yaptırmalı!

Dikkat! Mutlaka tüm çocuklar spor öncesi sağlık kontrolü yaptırmalı!

Obezite'nin yaşı gittikçe düşüyor. Obezite, teknoloji ve sağlıksız beslenme yüzünden çocuklardan da sıklıklar görülüyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal, gerek obezite olan çocukların gerekse diğer tüm çocukların, kesinlikle spor öncesi sağlık kontrolü yaptırması gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 06:50 - Güncelleme: 26-01-2019 06:50

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal, bütün çocuklarda spor öncesi tam bir kardiyolojik muayene gerektiğinin özellikle vurguladı. Uysal, ''Bazı kulüpler veya okul takımları halen daha ailelerden ‘Çocuğumun spor yapmasında sağlığa engel bir durum yoktur ve spor yapmasını kabul ediyorum’ şeklinde imzalı kağıt almaktadır. Ailelerin de çocuklarının sağlığını düşünerek bu belgeleri imzalamamaları gerekir" dedi.

Doç. Dr. Uysal, çocuklarda sağlıklı beslenme ve düzenli sporun kalp sağlığı ve damar sertliğini önlemek açısından öneminden bahsetti. Uysal, "Düzenli spor obeziteyi önler, metabolik sendromdan korur. Spor sadece kalp sağlığını korumakla kalmaz, sporun insanın ruh sağlığına da son derece olumlu katkıları vardır. Spor yapan çocuklarda ileriki yıllarda sigara ve yabancı madde kullanım oranları da daha az olmaktadır" dedi.

'ANİ ÖLÜMLERİN NEDENİ KALP PROBLEMİ OLABİLİR'

Uysal, '' Son yıllarda Türkiye'de profesyonel lisanslı sporcu çocukların sayısının artt. Bu güzel bir gelişme ancak zaman zaman ani ölümlerin halk arasında kalp krizi olarak bilinse de bu hastaların çoğunda ritim problemi veya kalp kasında doğuştan bir problem bulunmaktadır. En önemlisi de bu tip problemlerin çoğunda önceden tarama yapılarak tanı koymak mümkündür" dedi.

'AİLELER SPOR KULÜPLERİNDE KAĞIT İMZALAMASINLAR'

Tüm çocuklarda spor öncesi tam bir kardiyolojik muayene gerekiyor diyen Doç. Dr. Uysal, "Bazı kulüpler veya okul takımları halen daha ailelerden ‘Çocuğumun spor yapmasında sağlığa engel bir durum yoktur ve spor yapmasını kabul ediyorum’ şeklinde imzalı kağıt almaktadır. Bu imzalanan belgenin kulüp açısından hiç bir yasal sorumluluğu olmadığı gibi ailelerin de çocuklarının sağlığını düşünerek bu belgeleri imzalamamaları gerekir. Çünkü çocuğunuzun spor yapmasında engel bir durum olup olmamasına aile değil doktor karar vermelidir. Yine sadece doktor muayenesi ile spor yapılmasına müsaade etmek son derece sakıncalıdır çünkü bu tip ani ölümlerin altında çoğu zaman ritim problemi vardır ve bu ritim problemlerinin anlaşılması sadece EKG ile mümkündür. Bazen tek bir EKG ile de sorun anlaşılamamakta aralıklarla EKG çekimi gerekebilmektedir. Son yıllarda bakanlığın da büyük katkıları ile sporcular için standart formlar hazırlanmış ve bu formların doktor tarafından doldurulması istenmektedir. Bu formlarda EKG ile ilgili sonuçlar da ayrıntılı olarak doktorunuz tarafından yazılmalıdır" dedi.

'YILDA BİR KEZ MUAYENE ŞART'

En büyük yanlışlardan biri de bir kez spor için onay alındığında bir daha kontrole gitmenin gereksiz olduğu düşüncesi diyen Uysal, "Bazı kalp hastalıkları çocuğun yaşı ilerledikçe ortaya çıkar ve bu hastalıkların anlaşılması açısından lisanslı spor yapan her çocuğun mutlaka yılda bir kalp hastalıkları açısından kontrolü gerekmektedir" dedi.

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