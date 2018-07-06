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Dikkat! İnternetten alışverişe 'damga' geliyor

Dikkat! İnternetten alışverişe 'damga' geliyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB), e-ticaret sitelerine ’güven damgası’ verilecek. TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 'Önümüzdeki günlerde, bakanlığımızdan aldığımız yetkiyle TOBB olarak ’güven damgası’ vermeye başlayacağız' dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 15:35 - Güncelleme: 06-07-2018 15:35

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, internet üzerinden alışveriş yapanların, kredi kartları ve sitelerle ilgili güvensizliğinin olduğunu söyledi. Büyüksimitci, e-ticaret sitelerine ’güven damgası’ verileceğini belirterek, "En önemli sorunların başında güven eksikliği geliyor. Bunun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızla e-ticaret sitelerine güven damgası verilmesi konusunda yaptığımız çalışmanın sonucu tebliğ olarak yayınlandı. Önümüzdeki günlerde, 1 aya kadar bakanlığımızdan aldığımız yetkiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak güven damgası vermeye başlayacağız” diye konuştu.

GÜVEN PROBLEMİ VAR
’Güven damgası’ olan sitelerle dünyada ve Türkiye’de e-ticaret sektörünün çok daha hızlı büyüyeceğini kaydeden Büyüksimitci, "TÜİK verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 45’inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları görüldü. Bu nedenle bakanlığın ’Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’ 6 Haziran 2017de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan istatistiklere göre internetten alışveriş dünyanın yaklaşık yarısı 3’te 1’i civarında. Yani toplam ticaret oranı dünyada yüzde 8-9 iken Türkiye’de yüzde 3,5. Niçin daha az alışveriş yapılıyor, araştırmasında özellikle güven problemi olduğu, özellikle kredi kartlarında güven problemi olduğu tespit edildi" dedi.

1 AY İÇİNDE BAŞVURULAR ALINIR
’Güven damgası’nın nasıl alınacağını anlatan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, şunları söyledi:

"Şu an isteyen, direkt satış yapan, kendi ürününü satan veya portal hizmeti olarak ürün satmayıp, buna aracılık eden tüm e-ticaret siteleri TOBB’a başvurup, bu güven damgasını alabilecekler. Doğruluğunu tespit edebilmek için güven damgasının üzerine tıklandığında ilgili siteye bağlanacak. ’Güvenlidir’ ibaresini gördükten sonra gönül rahatlığıyla kullanacak. Tabi ki güven damgası alabilmenin belli şartları var. Özellikle ciddi güvenirlik testleri var. Özellikle dışarıdan gelen internet korsanlarının ataklarına karşı bu sitelerin güvenilir olduğunu ispat etmesi ve bu önlemleri aldığını belgelemiş olması gerekiyor. Bu anlamda güven damgası olan internet sitelerinde gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilecek. Bununla da aşağı yukarı 2 katı civarında internetten alışverişin geliştirileceği planlanıyor. Başvurular yakın zamanda alınacak. Ondan sonra da verilmeye başlanacak. Yani önümüzdeki 1 ay içinde başvurular alınır, diye düşünüyorum. E-ticaretin hızlanması aslına bakarsanız bir tarafta sadece yurt içi pazarın ve ekonominin canlanması değil, aynı zamanda yurtdışına satışı da kolaylaştırır. Biliyorsunuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mız geçtiğimiz yıl ciddi düzenlemeler yaptı. E-ticarette en önemli şey, müşteriye koşulsuz memnuniyet desteği vermesidir. Bu anlamda iade ürünlerin olması meselesi vardı. Bununla ilgili gümrükte gerekli düzenlemeler yapıldı. E-ticaret üzerinden yapılan satışlarda müşterinin memnun olmaması halinde bunların tekrar ithalatının kolaylaştırılması işi de yapıldı. Dolayısıyla şu anda bütün yönleriyle e-ticaretin ben hem iç ticaretimizi hem de dış ticaretimizi geliştireceğini düşünüyorum."

GÜVEN DAMGASI NEDİR?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ’Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’ Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi. E-ticarette ’güven damgası’ yeni çıkmış olsa da henüz sağlayıcısı bulunmuyor. ’Güven damgası’ uygulamasının amacı, tüketicilerin haklarını koruyup, internet üzerinden daha rahat ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak olacak. ’Güven damgası’, yasa gereğince uygulanacak asgari güvenlik ve hizmet standartlarını sağlayan e-ticaret firmalarına ve hizmet sağlayıcılarına verilecek sembole deniliyor. E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak bu sembol, o sitede belli başlı güvenlik tedbirlerinin alınmış, güvenilir site olduğunun kullanıcılara gösterilmesi için kullanılacak. ’Güven damgasının sitesine ilgili sitenin doğrulama bağlantısı eklenerek, o sitenin gerçekten bu damgaya sahip olup olmadığı da kontrol edilebilecek. E-ticaret firmalarınca ’güven damgası’ alınabilmesi için verilen hizmetle ilgili yerine getirilmesi gerekenler şöyle:

"Güven Damgası başvurusunda en fazla 3 ay önce ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırılacak. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içersin tüm işlemlerin SSL ile gerçekleştirilecek. E-ticaret üzerinden satışı yasak olan veya bir şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun tasarlamaya riayet edilecek. E-ticarette ilgili ürünün içeriği, stok bilgisi, malzemeleri ve ölçü bilgilerinin yanı sıra teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da yer verilecek. Ayrıca, ilgili ürünün kimler tarafından kullanılabileceği ve teknik bir desteğe ihtiyaç duyulduğunda kimler tarafından bu desteğin sağlanacağının da belirtilecek. Ürünlerin gerçek boyutlarının anlaşılmasını sağlayan görsellerin kullanılması, kargo ve teslim sürelerinin bilgilendirmelerinin yapılması sağlanacak. Sunulan hizmetin kim tarafından sağlandığının gösterilmesini, kapsamı ve süresi ile ilgili bilgiler sunulacak. Tüketicinin aldığı ürün / ürünler ile ilgili şik?yet ve taleplerini iletebilmesi için site üzerinden iletişim bilgilerinden telefon aracılığı ile ulaşabileceği müşteri hizmetleri olacak."

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
’Güven damgası’ almak isteyen e-ticaret firmalarının sahipleri, başvurularını GDS’ye (Güven Damgası Sağlayıcıları) yapacak. GDS tarafından tebliğde belirtilen şartların uygunluğu kontrol edilecek. Sitedeki eksik maddeler tespit edilirse ek süre verilecek. 30 gün içinde yapılması gereken başvuru olumlu sonuçlanırsa e-ticaret sitesinin ana sayfasında ve iç sayfalarında kullanılmak üzer GDS sitesi ile bağlantılı sembol yerleştirilecek. Bu bağlantıya tıklanıldığında e-ticaret sitesi ile ilgili bilgilerin olduğu sayfa açılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 15:58 kısaca yine küçük ölçekli esnafa olan olacak ama inşallah aracı olan büyük siteler ilerde küçük esnaftan fazlaca yüzdelik kar istemez .........

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