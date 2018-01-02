Dikkat! Fazlası sizi öldürebilir

Ölçülü tüketildiklerinde fayda sağlayan, ancak gereğinden fazla miktarda alındıklarında sağlığımız için ölümcül tehlike oluşturan besinler, vitaminler ve kremler mevcut. Her gıdanın aşırısı zarardır bu çok bilinen bir gerçek Yani bir gıdayı zararlı hale getiren onun tüketilme miktarı ve şeklidir. Özellikle tek taraflı beslenmek vitamin ve mineral eksikliğine sebep olur. Dengeli beslenmeli ve mevsimine göre, sebze meyve ve protein almalısınız. Gereğinden fazla tüketmemeniz gereken tehlikeli olabilecek 7 gıda ise galerimizde.. Brokoli, Brüksel lahanası ve karalahana gibi turpgiller familyasına ait besinlerini tüketmek yüksek antioksidan içermeleri ve çeşitli diğer faydaları sebebiyle tavsiye edilir.