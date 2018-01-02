Dikkat! Fazlası sizi öldürebilir

Dikkat! Fazlası sizi öldürebilir

Ölçülü tüketildiklerinde fayda sağlayan, ancak gereğinden fazla miktarda alındıklarında sağlığımız için ölümcül tehlike oluşturan besinler, vitaminler ve kremler mevcut. Her gıdanın aşırısı zarardır bu çok bilinen bir gerçek Yani bir gıdayı zararlı hale getiren onun tüketilme miktarı ve şeklidir. Özellikle tek taraflı beslenmek vitamin ve mineral eksikliğine sebep olur. Dengeli beslenmeli ve mevsimine göre, sebze meyve ve protein almalısınız. Gereğinden fazla tüketmemeniz gereken tehlikeli olabilecek 7 gıda ise galerimizde..

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Dikkat! Fazlası sizi öldürebilir

Bazı durumlarda vitamin takviyesi alarak sağlığımıza yarar sağlarız. Fakat ölçüsüz vitamin kullanımı kanser gibi bir çok hastalığa sebebiyet veriyor. Suda çözünen vitaminlerin fazlası vücudumuzdan idrar yoluyla atılır. Ancak A vitamini gibi lipid çözünür vitaminler vücutta depolanırlar ve vücutta toksik seviyelere kadar ulaşabilirler. Bu durum, karaciğer hasarına, kusurlu doğumlara, sinir sisteminde rahatsızlıklara ve kansere yol açabilir.

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Dikkat! Fazlası sizi öldürebilir

Ölçülü tüketildiklerinde fayda sağlayan, ancak gereğinden fazla miktarda alındıklarında sağlığımız için ölümcül tehlike oluşturan besinler, vitaminler ve kremler mevcut. Her gıdanın aşırısı zarardır bu çok bilinen bir gerçek Yani bir gıdayı zararlı hale getiren onun tüketilme miktarı ve şeklidir. Özellikle tek taraflı beslenmek vitamin ve mineral eksikliğine sebep olur. Dengeli beslenmeli ve mevsimine göre, sebze meyve ve protein almalısınız. Gereğinden fazla tüketmemeniz gereken tehlikeli olabilecek 7 gıda ise galerimizde.. Brokoli, Brüksel lahanası ve karalahana gibi turpgiller familyasına ait besinlerini tüketmek yüksek antioksidan içermeleri ve çeşitli diğer faydaları sebebiyle tavsiye edilir.

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Dikkat! Fazlası sizi öldürebilir

Kas kremi ağrılardan ve ağrılardan kurtulmak için bir çare olabilir ancak ancak çok fazla kullanılması tehlikeli. Kas kremleri bölgesel olarak sürülse de, içeriğindeki maddeler gözenekler aracılığıyla vücuda girerek, kan dolaşımının yanı sıra kaslara ve sinirlere yayılırlar. Bu durum, vücutta kimyasal bir zehirlenmeye sebep olabilir.

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