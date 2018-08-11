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Dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın yazısı ABD piyasalarını sarsar

Dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın yazısı ABD piyasalarını sarsar

SİYASİ Analist Serdar Sement, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York Times'taki makalesinin Amerikan piyasalarında çok büyük bir sarsıntıya yol açabileceğini ve S&P endeksinin 6 ay içerisinde 1900 puana kadar gerileyebileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 16:08 - Güncelleme: 11-08-2018 16:08

ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri ve yaptırım kararlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın önemli gazetelerinden biri olan New York Times'ta bir makale kaleme almış, ABD'ye resti çekmişti. Siyasi Analist Serdar Sement Erdoğan'ın yazısının sürpriz gelişmelere yol açabileceği yorumunda bulundu.

"AMERİKALI YATIRIMCILARIN BÜTÜN HESAPLARINI ALTÜST EDEBİLİR" 

Batı ittifakı için Türkiye'yi kaybetmenin savunma harcamaları açısından maliyetinin iki ekonomiyi de derinden etkileme potansiyeli barındırdığını vurgulayan Sement, "Makalede belirtildiği gibi Türkiye'nin başka dostlar bulması demek Amerika'nın savunma harcamalarını en az iki katına, Avrupa'nın da beş katına çıkartması demektir. Bu durumun gerçekleşme ihtimali bile Amerikalı yatırımcıların bütün hesaplarını altüst edebilir" dedi.  

"AMERİKAN BORSALARI HIZLA DÜŞMEYE BAŞLAR" 
Amerika'nın elindeki kozları büyük oranda kullandığı halde arzu ettiği sonuçlara ulaşamadığını kaydeden Serdar Sement, "Erdoğan'ın NYT'deki makalesi hem zamanlama hem ifade tekniği hem de kullanılan mecra açısından özenle hazırlanmış. Amerika'nın gerçek bir dostu olan Türk halkının Trump yönetiminin akılsızca uygulamalarına karşı Amerikan halkını ve yatırımcıları uyarı niteliğinde. Eğer Amerikan yönetimi buna dostluğun gereğini yapmazsa ilk tepkiyi Amerikalı yatırımcı verir ve Amerikan borsaları önümüzdeki haftalardan başlayarak hızla düşmeye başlar" şeklinde konuştu. 

Amerika için bir diğer alternatifin de Trump yönetiminin bu çılgınlıklarını sona erdirecek bir tedbir almak olduğunu dile getiren Sement, "Pentagon ve iş dünyası bütün hesapları altüst edecek bu durum karşısında gereğini yapmakta tereddüt etmeyeceklerdir" diye konuştu.

ERDOĞAN, NEW YORK TİMES'A YAZDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a yazdığı makalede özetle şu değerlendirmede bulunmuştu:

Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. ABD, Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Fikirci Fikri 11 Ağustos 2018 17:30 He yav he he! ABD buna dayanamaz ve artık çöker. RTE bugüne kadar ne demişse hep tersini yapmıştır.

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