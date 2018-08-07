Dikkat akıllı cihazınıza korsan sızabilir! İşte önlemenin yolları...

iPhone'unuzda veya Android'li telefonunuzda birçok kişisel verinizi, fotoğrafınızı, epostalarınızı ve fazlasını depoluyorsunuz. Bu nedenle zararlı yazılımların telefonunuza girmesi düşüncesi, size pek iyi hissettirmiyor. Şanslıysanız, zararlı uygulama sadece telefonunuzu yavaşlatmakla kalabilir ancak verilerinizi sızdırarak hayatınızı karartması da mümkün.
Peki, Google Play'deki veya Apple'ın App Store'undaki sahte uygulamaları nasıl fark edebilirsiniz?
Resmi mağazaları kullanın: Çok temel bir uyarı ancak bu uyarıyı atlamayın. Resmi mağazalar, uygulamaları indirmeye sunmadan önce bazı değerlendirmelere tabi tutarlar. Örneğin iOS App Store'un dışına çıktığınızda, kendinizi şüpheli uygulamaları indirmeye açmışsınız demektir.
Yorumlara bakın: Mağazalardan ilk kez indirdiğiniz veya tanımadığınız her uygulama için yorumlara mutlaka göz atın. WhatsApp ve Netflix'i tanıyor olabilirsiniz ancak bazı uygulamaların bunları taklit edebileceğini ve taklit uygulamaların bilgilerinizi çalabileceğini unutmayın.
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