Dikkat akıllı cihazınıza korsan sızabilir! İşte önlemenin yolları...

iPhone'unuzda veya Android'li telefonunuzda birçok kişisel verinizi, fotoğrafınızı, epostalarınızı ve fazlasını depoluyorsunuz. Bu nedenle zararlı yazılımların telefonunuza girmesi düşüncesi, size pek iyi hissettirmiyor. Şanslıysanız, zararlı uygulama sadece telefonunuzu yavaşlatmakla kalabilir ancak verilerinizi sızdırarak hayatınızı karartması da mümkün.

