Didem Ürer kimdir kaç yaşında Didem Ürer'in eski haline bakın!

Didem Ürer kimdir, kaç yaşında ve Didem Ürer'in estetiksiz eski hali nasıldı araştırmaları Adnan Oktar ve müritlerinin gözaltına alınmasının ardından merak konusu oldu. Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden olan Didem Ürer de gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Gözaltına alındığında Didem Ürer'in objektiflere yansıyan hali görenleri şok etti. Makyajsız tanınmaz hale gelen Didem Ürer'in son haline ve estetiksiz haline bir bakın!

Sosyal medya ve instagramdaki bakımlı, güzel ve seksi pozları ile tanına kedicik Didem Ürer'in makyajsız hali şok etti.

Adnan Oktar ve müritleri ile tanıştığında henüz çok genç ve deneyimsiz olan Didem Ürer, zamanla yaptırdığı estetikler ile bambaşka bir görünüm kazandı.

ADNAN OKTAR'A AŞKINI İLAN ETMİŞTİ: Kediciklerden Didem Ürer sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ürer, Instagram'ın story bölümünden paylaştığı fotoğraflarla Adnan Oktar'a olan aşkını ilan etmişti.

ADNAN OKTAR'LA FOTOĞRAFINA TEK AŞKIM YAZDI: Kedicik Ürer Instagram'ı story bölümünden attığı Oktar'la birlikte olan fotoğrafına "Tek aşkım" yazmıştı.

DİDEM ÜRER KİMDİR: Gözleri, güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken ve sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan sarışın güzel, İstanbul doğumludur.

Orta ve ve Lise Eğitimini istanbul Lisesinde görmüştür. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Daha Sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitimine devam etmiştir. İngilizce, Almanca, Arapça bilmektedir.

A9 TVde İnsanlar arasında sevgi, adalet, dayanışma ve güzel ahlakın gelişmesini, milli ve manevi değerlerin güçlenmesini hedefleyen konular, Sosyal, tarihsel, politik, kültürel konular, güncel olaylar içerikli sohbet programları sunmaktadır.

Didem Ürer Birçok Gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır.