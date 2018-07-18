Didem Soydan'ın imdadına arkadaşı yetişti!

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve cüretkar pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, Çeşme'de objektiflere takıldı. Didem Soydan, önceki gün Çeşme’deki Solto Hotel’in havuz başındaydı. Didem Soydan, havuzdan çıkacağı sırada objektifleri fark edince arkadaşlarından havlu istedi. Havlu gelene kadar da merdivenlere oturup bekledi.
İMDADINA ARKADAŞI YETİŞTİ: Havuzdan çıkmasına yardımcı olan arkadaşı güzel modelin imdadına yetişti. Didem Soydan'ı havluyla saran arkadaşı ünlü modelin kurulanmasına yardımcı oldu. Didem Soydan'ın arkadaşı centilmenliklik örneği gösterirken ünlü model düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
İşte o kareler...
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