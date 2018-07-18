Didem Soydan'ın imdadına arkadaşı yetişti!

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve cüretkar pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, Çeşme'de objektiflere takıldı. Didem Soydan, önceki gün Çeşme’deki Solto Hotel’in havuz başındaydı. Didem Soydan, havuzdan çıkacağı sırada objektifleri fark edince arkadaşlarından havlu istedi. Havlu gelene kadar da merdivenlere oturup bekledi.