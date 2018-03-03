Didem Soydan'dan takipçisine tokat gibi cevap!

Hepimiz en az bir kere bir ünlünün fotoğrafının altına yorum yapmışızdır ve 'aman o kadar yorumun içinde benimkini mi görecek' demişizdir. Ancak öyle olmuyor, ünlüler kendilerine gelen yorumları yakından takip ediyor ve hatta bazılarına cevap bile veriyor. Sosyal medya hesabı Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, bu kez takipçisine verdiği cevapla haber oldu.