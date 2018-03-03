Didem Soydan'dan takipçisine tokat gibi cevap!

Didem Soydan Twitter'dan 'O esnada ben' notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı. Bir takipçisi de fotoğrafının altına 'O esnada sen rahat süslen diye bu vatanın evlatları canlarını veriyor' yazdı. Soydan ise "Sen ise tweet atıyorsun mesela. Sen ,ben boş beleş tweet atarken neler oluyor." dedi.

Didem Soydan'dan takipçisine tokat gibi cevap!

Hepimiz en az bir kere bir ünlünün fotoğrafının altına yorum yapmışızdır ve 'aman o kadar yorumun içinde benimkini mi görecek' demişizdir. Ancak öyle olmuyor, ünlüler kendilerine gelen yorumları yakından takip ediyor ve hatta bazılarına cevap bile veriyor. Sosyal medya hesabı Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, bu kez takipçisine verdiği cevapla haber oldu.

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Didem Soydan'dan takipçisine tokat gibi cevap!

Didem Soydan Twitter hesabından 'O esnada ben' notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı. Bir takipçisi de Didem Soydan'ın fotoğrafının altına 'O esnada sen rahat süslen diye bu vatanın evlatları canlarını veriyor' yazdı. Hal böyle olunca Didem Soydan da cevap gecikmedi. Didem Soydan şu sözlerle takipçisine ayarı verdi:

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Didem Soydan'dan takipçisine tokat gibi cevap!

'SEN, BEN BOŞ BELEŞ TWEET ATARKEN NELER OLUYOR': "Sen ise Didem Soydan'a tweet atıyorsun mesela. Sen ,ben boş beleş tweet atarken neler oluyor."

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Didem Soydan'dan takipçisine tokat gibi cevap!

İşte Didem Soydan'ın paylaşımı....

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