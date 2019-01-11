Didem Soydan'dan takipçisine edepsiz cevap: S.. fotoğrafı sende de vardır

"NESİNİ MERAK ETTİN": Ünlü manken daha sonra takipçisine kızıp şu ifadeleri kullandı; “Kör değilsin, e okuman var. Ona rağmen oradaki s… fotoğrafının ki sende vardır diye düşünüyorum. Nesini merak ettin? Her şey gayet net. Hiç mi görmedin?” ifadelerini kullandı.