Didem Soydan'dan takipçisine bomba cevap: S.. fotoğrafı sende de vardır

Manken Didem Soydan, dolabının üzerinde çizilmiş olan cinsel organ fotoğrafını kendisine gönderen bir takipçisine verdiği cevapla olay oldu.

Didem Soydan'dan takipçisine bomba cevap: S.. fotoğrafı sende de vardır

Özellikle sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla konuşulan ve son olarak yakın arkadaşı Umut Eker'le bir benzinlikte darp edildiğine yönelik haberlerle gündeme gelen Didem Soydan, bu kez farklı bir konuyla magazin sayfalarını süsleyecek gibi.

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Didem Soydan'dan takipçisine bomba cevap: S.. fotoğrafı sende de vardır

''HAYIRDIR HESAP SORAR GİBİ'': Takipçisi Didem Soydan'a dolabının üzerinde çizilmiş olan cinsel organ fotoğrafını göstererek soru sordu. Didem Soydan, dolabının üzerinde çizilmiş olan cinsel organ fotoğrafını kendisine gönderen takipçisine ''?? Hayırdır hesap sorar gibi'' şeklinde cevap verdi.

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Didem Soydan'dan takipçisine bomba cevap: S.. fotoğrafı sende de vardır

"NESİNİ MERAK ETTİN": Ünlü manken daha sonra takipçisine kızıp şu ifadeleri kullandı; “Kör değilsin, e okuman var. Ona rağmen oradaki s… fotoğrafının ki sende vardır diye düşünüyorum. Nesini merak ettin? Her şey gayet net. Hiç mi görmedin?” ifadelerini kullandı.

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Didem Soydan'dan takipçisine bomba cevap: S.. fotoğrafı sende de vardır

Didem Soydan'ın takipçisiyle girdiği diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırken çok sayıda etkileşim aldı.

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