Didem Soydan'dan takipçisine bomba cevap: S.. fotoğrafı sende de vardır

Özellikle sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla konuşulan ve son olarak yakın arkadaşı Umut Eker'le bir benzinlikte darp edildiğine yönelik haberlerle gündeme gelen Didem Soydan, bu kez farklı bir konuyla magazin sayfalarını süsleyecek gibi.
''HAYIRDIR HESAP SORAR GİBİ'': Takipçisi Didem Soydan'a dolabının üzerinde çizilmiş olan cinsel organ fotoğrafını göstererek soru sordu. Didem Soydan, dolabının üzerinde çizilmiş olan cinsel organ fotoğrafını kendisine gönderen takipçisine ''?? Hayırdır hesap sorar gibi'' şeklinde cevap verdi.
Didem Soydan'ın takipçisiyle girdiği diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırken çok sayıda etkileşim aldı.
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