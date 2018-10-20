Didem Soydan'dan öpüşme pozları! Çıplak paylaşımı olay olmuştu

Gçetiğimiz günlerde çıplak pozuyla gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, şimdi de sevgilisiyle öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen model Didem Soydan, şimdi de erkek arkadaşıyla öpüştüğü fotoğrafını yayınladı. Soydan'ın fotoğrafçı Ozan Kıymaç'la çekildiği kareler, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Twitter

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DİDEM'İN AŞK POZU: Dudak dudağa poz veren ikilinin bu fotoğrafı, bazı sosyal medya takipçileri tarafından 'Didem'in aşk pozu' olarak yorumladı.



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KIZ ARKADAŞIYLA YAKINLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU: Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde de en yakın arkadaşı olan Umut Eker'in doğum günü partisine katılmıştı. Partiden görüntüler paylaşan Eker, ünlü modelin Merve isimli arkadaşıyla yakınlaştığı anları kameraya kaydetmişti.



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