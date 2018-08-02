Didem Soydan'dan olay çıkış: Biz ona 'tost' diyoruz

Sosyal medyaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan'ın yayınladığı son video yine olay olmuştu.
Bir partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenmiş, kısa sürede sosyal ağlarda yayılıp, binlerce yorum yapılmıştı. İşte o paylaşım...
Ünlü manken kendisine gelen eleştirel yorumları ti'ye alıp, Twitter hesabından "O zaman danssss" yorumunda bulunmuştu.
Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, iki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla sosyal medyayı sallayan manken Didem Soydan, konuştu.
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