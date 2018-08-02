Didem Soydan'dan olay çıkış: Biz ona 'tost' diyoruz

Bir partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenmiş, kısa sürede sosyal ağlarda yayılıp, binlerce yorum yapılmıştı. İşte o paylaşım...

