Didem Soydan'dan 'çıplaklık utandırıyor mu? sorusuna olay cevap

'Tost' dansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken manken Didem Soydan, çok konuşulacak sözler sarf etti. Soydan, 'Mesleğinde sınırların var mı? Mesela ne giymezsin, çıplak olmak seni utandırıyor mu? sorusuna verdiği cevapla ne kadar cüretkar biri olduğunu ifade etti.

Didem Soydan'dan 'çıplaklık utandırıyor mu? sorusuna olay cevap

Son dönemlerde verdiği cesur pozlarıyla aşklarıyla, dövmeleriyle ve podyumdaki başarılarıyla çok konuşulan manken Didem Soydan, son olarak dans videosuyla adından sıkça söz ettirmişti. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan iki erkeğin arasında dans eden Didem Soydan, 'Biz ona tost' diyoruz çıkışıyla bir kez daha dikkatlerine çekmeyi başardı. Bu ay hem BeMan hem de BeStyle dergilerinin kapaklarını süsleyen Didem Soydan, Çeşme’deki iddialı çekimin ardından soruları yanıtladı.

123
Didem Soydan'dan 'çıplaklık utandırıyor mu? sorusuna olay cevap

''İKİ AYDIR HAYATIMDA BİRİ VAR''
Aşk nedir sence?
Aşk olarak öğrendiğimiz şey, kimyasal bir durum. Mantığın devre dışı kaldığı haller... Ama harika bir duygu tabii ki! 2 aydır hayatımda olan biri var. 'Podyumlarda ne kadar kalacaksın?' sorusuna yanıt veren Soydan, ''Belli bir tarih yok kafamda. Ama maksimum 2 sene daha diye düşünüyorum hep.'' ifadelerini kullandı.

223
Didem Soydan'dan 'çıplaklık utandırıyor mu? sorusuna olay cevap

Sosyal medyayı sık kullanıyorsun, her yazdığın veya koyduğun fotoğraf olay oluyor. Bilinçli mi kullanıyorsun, içinden geldiği gibi mi?
- Sosyal medyayı belli sınırlar dahilinde kullanıyorum. Benim kontrolümde olan bir sayfam var, sadece DM’lerime bakan bir arkadaşım var. O bana DM’leri ayıklıyor diyebiliriz. Bazen işle ilgili, bazen de benim hassas olduğum konularda yani yardım edebileceğimizi düşündüğüm, hastalık, eğitim gibi katkıda bulunabileceğim DM’leri bana iletiyor. Sosyal medyam, sesimi ve düşüncemi aktardığım çok güçlü bir platform. Sosyal medya sayesinde, yaptığım işlerimi kendim duyuruyorum. Anlatmak istediklerimi kimseye ihtiyaç duymadan anlattığım bir yer. Sosyal medya sayesinde kendi sınırlarımı da çizebiliyorum.

323
Didem Soydan'dan 'çıplaklık utandırıyor mu? sorusuna olay cevap

Formunu nasıl koruyorsun?
- Her işin gerekleri olduğu üzere, modelliğin de baş şartlarından biri; sıkı ve fit bir fizik. İşim dolayısı ile çok sıkı bir disiplinde olmak, formu korumayı sağlıyor. Uzun zaman organik beslenmeye çalıştım, onun da faydası olduğuna inanıyorum. Sigara içmiyorum ve sanırım aile yapısının da zayıf olması katkıda bulunuyor. Baba tarafıma benzer benim fiziğim.

423
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro