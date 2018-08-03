Didem Soydan'dan 'çıplaklık utandırıyor mu? sorusuna olay cevap

'Tost' dansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken manken Didem Soydan, çok konuşulacak sözler sarf etti. Soydan, 'Mesleğinde sınırların var mı? Mesela ne giymezsin, çıplak olmak seni utandırıyor mu? sorusuna verdiği cevapla ne kadar cüretkar biri olduğunu ifade etti.

Son dönemlerde verdiği cesur pozlarıyla aşklarıyla, dövmeleriyle ve podyumdaki başarılarıyla çok konuşulan manken Didem Soydan, son olarak dans videosuyla adından sıkça söz ettirmişti. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan iki erkeğin arasında dans eden Didem Soydan, 'Biz ona tost' diyoruz çıkışıyla bir kez daha dikkatlerine çekmeyi başardı. Bu ay hem BeMan hem de BeStyle dergilerinin kapaklarını süsleyen Didem Soydan, Çeşme’deki iddialı çekimin ardından soruları yanıtladı. Twitter

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''İKİ AYDIR HAYATIMDA BİRİ VAR''

Aşk nedir sence?

Aşk olarak öğrendiğimiz şey, kimyasal bir durum. Mantığın devre dışı kaldığı haller... Ama harika bir duygu tabii ki! 2 aydır hayatımda olan biri var. 'Podyumlarda ne kadar kalacaksın?' sorusuna yanıt veren Soydan, ''Belli bir tarih yok kafamda. Ama maksimum 2 sene daha diye düşünüyorum hep.'' ifadelerini kullandı. Twitter

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Sosyal medyayı sık kullanıyorsun, her yazdığın veya koyduğun fotoğraf olay oluyor. Bilinçli mi kullanıyorsun, içinden geldiği gibi mi?

- Sosyal medyayı belli sınırlar dahilinde kullanıyorum. Benim kontrolümde olan bir sayfam var, sadece DM’lerime bakan bir arkadaşım var. O bana DM’leri ayıklıyor diyebiliriz. Bazen işle ilgili, bazen de benim hassas olduğum konularda yani yardım edebileceğimizi düşündüğüm, hastalık, eğitim gibi katkıda bulunabileceğim DM’leri bana iletiyor. Sosyal medyam, sesimi ve düşüncemi aktardığım çok güçlü bir platform. Sosyal medya sayesinde, yaptığım işlerimi kendim duyuruyorum. Anlatmak istediklerimi kimseye ihtiyaç duymadan anlattığım bir yer. Sosyal medya sayesinde kendi sınırlarımı da çizebiliyorum. Twitter

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