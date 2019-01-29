Didem Soydan yine rahat durmadı! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

En son bir takipçisiyle yaşadığı 'cinsel organ' polemiğiyle gündeme gelen Didem Soydan, bu sefer de derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı. Ünlü mankenin yoruma kapalı paylaşımını takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
Geçtiğimiz günlerde bir takipçisi Soydan'a dolabının üzerinde çizilmiş olan cinsel organ fotoğrafını göstererek bir soru sormuştu. Bunun üzerine ünlü manken, takipçisine ''?? Hayırdır hesap sorar gibi'' şeklinde cevap vermişti. Ardından sinirlerine hakim olamayan Soydan, takipçisine şunları söylemişti;
İşte O Fotoğraf: Göğüs dekolteli kıyafetinin üzerine taktığı beresi ve elinde kahvesiyle objektife poz veren Didem Soydan'ın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, ünlü manken bir başka sosyal medya platformu üzerinden paylaşımına gelen övgülere ve yorumlara teşekkür etti.
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