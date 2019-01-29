Didem Soydan yine rahat durmadı! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

Ünlü manken Didem Soydan, Instagram hesabından paylaştığı derin dekolteli pozuyla cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Didem Soydan yine rahat durmadı! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

En son bir takipçisiyle yaşadığı 'cinsel organ' polemiğiyle gündeme gelen Didem Soydan, bu sefer de derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı. Ünlü mankenin yoruma kapalı paylaşımını takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

122
Didem Soydan yine rahat durmadı! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisi Soydan'a dolabının üzerinde çizilmiş olan cinsel organ fotoğrafını göstererek bir soru sormuştu. Bunun üzerine ünlü manken, takipçisine ''?? Hayırdır hesap sorar gibi'' şeklinde cevap vermişti. Ardından sinirlerine hakim olamayan Soydan, takipçisine şunları söylemişti;

222
Didem Soydan yine rahat durmadı! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

“Kör değilsin, e okuman var. Ona rağmen oradaki s… fotoğrafının ki sende vardır diye düşünüyorum. Nesini merak ettin? Her şey gayet net. Hiç mi görmedin?” Soydan, bu polemiğin ardından şimdi de cesur dekoltesiyle adından söz ettirdi.

322
Didem Soydan yine rahat durmadı! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

İşte O Fotoğraf: Göğüs dekolteli kıyafetinin üzerine taktığı beresi ve elinde kahvesiyle objektife poz veren Didem Soydan'ın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni alırken, ünlü manken bir başka sosyal medya platformu üzerinden paylaşımına gelen övgülere ve yorumlara teşekkür etti.

422
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro