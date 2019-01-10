Didem Soydan ve Umut Eker darp edildi mi? Yanıtları olay oldu

Bir benzin istasyonunda darp edildikleri yönündeki haberlerle gündeme gelen Didem Soydan ve Umut Eker ikilisi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iddiaları fena ti'ye aldılar.

Didem Soydan ve Umut Eker darp edildi mi? Yanıtları olay oldu

Özellikle sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla konuşulan ve son olarak yakın arkadaşı Umut Eker'le bir benzinlikte darp edildiğine yönelik haberlerle gündeme gelen Didem Soydan, suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü model, çıkan haberleri ti'ye alırken Umut Eker de Soydan'la sevgili olduğu yönündeki haberlere aynı üslupla yanıt verdi.

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Didem Soydan ve Umut Eker darp edildi mi? Yanıtları olay oldu

İddialara göre Soydan ve Eker, VIP minibüsten indikten sonra kalabalık bir grup ile tekme tokat arbede yaşadı. İddiaların magazin basınında yer bulmasının ardından da Soydan, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şunları dile getirdi;

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Didem Soydan ve Umut Eker darp edildi mi? Yanıtları olay oldu

"Valla ben geziyorum diyeceğim nispet gibi ama darp ne ya". Çıkan haberlere Soydan'ın yakın arkadaşı Umut Eker'den de yanıt gecikmedi.

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Didem Soydan ve Umut Eker darp edildi mi? Yanıtları olay oldu

Eker ilk olarak Instagram hesabından bir haberi paylaşarak, "Bunu ben de anlamadım. Paralel evren dedikleri bu olsa gerek" açıklamasıyla çıkan iddiaları ti'ye aldı.

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