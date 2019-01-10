Didem Soydan ve Umut Eker darp edildi mi? Yanıtları olay oldu

Özellikle sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla konuşulan ve son olarak yakın arkadaşı Umut Eker'le bir benzinlikte darp edildiğine yönelik haberlerle gündeme gelen Didem Soydan, suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü model, çıkan haberleri ti'ye alırken Umut Eker de Soydan'la sevgili olduğu yönündeki haberlere aynı üslupla yanıt verdi.
İddialara göre Soydan ve Eker, VIP minibüsten indikten sonra kalabalık bir grup ile tekme tokat arbede yaşadı. İddiaların magazin basınında yer bulmasının ardından da Soydan, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şunları dile getirdi;
Eker ilk olarak Instagram hesabından bir haberi paylaşarak, "Bunu ben de anlamadım. Paralel evren dedikleri bu olsa gerek" açıklamasıyla çıkan iddiaları ti'ye aldı.
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