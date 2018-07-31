Didem Arslan Yılmaz'dan Sezgin Tanrıkulu'ya sert sözler!

Habertürk TV'de ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında sunucu Didem Arslan Yılmaz ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında gergin anlar yaşandı. Didem Arslan Yılmaz, yayın sırasında kendisine mesaj yoluyla hakaret eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sürekli telefonunu aramasına tepki gösterdi.

Yılmaz, "Tuncay Özkan'ı CHP Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla canlı yayına bağladık. Lütfen artık beni aramayın, burada yayın yapıyorum." dedi.

Öte yandan programa bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve gazeteci Sevilay Yılman'a ağır ithamlarda bulundu. Özkan, kendisinin CHP'de gizli bir karar merkezi olduğuna yönelik ifadeler kullandığını söyleyen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç için 'yalancı' dedi ve mahkemede hesaplaşacaklarını belirtti.

İDDİAYI YAZAN GAZETECİYE DE SERT SÖZLER: Tuncay Özkan bununla da yetinmedi, Şaban Sevinç'le görüşen gazeteci Sevilay Yılman'a da ithamlarda bulundu.

CHP'DEKİ "GİZLİ KARAR MERKEZİ": Halk TV genel müdürü Şaban Sevinç, CHP'li Tuncay Özkan'la aralarında geçen görüşmeyi anlattı.

Sevinç, Tuncay Özkan'ın kendisine partinin karar organları dışında bir karar merkezinin olduğunu ve bu merkezin önemli kararlar aldığını, bu kararların da genel beşkan tarafından onaylandığını söylediğini belirtti.