  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dicle Üniversitesi'nden mesaj açıklaması

Dicle Üniversitesi'nden mesaj açıklaması

DİYARBAKIR'da dün, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde taşeron firma işçisi olarak çalışan yaklaşık 2 bin kişinin telefonlarına, bugün partisinin il kongresine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya katılmaları ve orada olduklarına dair fotoğraf çekmeleri istenilen bir mesaj atıldı. Üniversite, mesajın kendileriyle ilgisi olmadığını açıkladı. İlk mesajı atan firmadan bu kez ikinci mesaj geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-03-2018 14:57 - Güncelleme: 17-03-2018 14:57

Diyarbakır'da bugün partisinin kongresine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması için Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde çalışan yaklaşık 2 bin taşeron işçisine telefon ile mesaj gönderildi. Mesajda, "Hastanelerimizde kadroya geçirilen tüm çalışanların, yarın saat 12.00'de, Elazığ yolu üzerinde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) önünde Sayın Cumhurbaşkanımız için Rektörlüğümüzün yapacağı karşılama törenine katılmaları zorunludur. Katılım sağlayanların kanıt amaçlı alanda telefonları ile fotoğraf çektirmesi gereklidir. Fotoğraflar daha sonra Rektörlüğe sunulacaktır. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü" ifadeleri yer aldı.ÜNİVERSİTE: BİZİMLE İLGİSİ YOK, BİR ÇALIŞANIN İŞGÜZARLIĞI
Dicle Üniversitesi yönetimi, tartışma yaratan konuyla ilgili açıklama yaparak, mesajla ilgilerinin olmadığını ve mesajın taşeron firmadaki bir kişinin işgüzarlığı olduğunu bildirdi.

Tepkiler üzerine taşeron işçilere ilk mesajı atan firmadan ikinci mesaj geçildi. İkinci mesajda bu kez, şu ifadeler yer aldı:

"17.03.2017 tarihinde (Cumartesi) saat:14.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı Diyarbakır mitingine BRÇ firması olarak tüm çalışanlarımızı davet ediyoruz. Taşerona kadronun mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımızı Diyarbakırımıza yakışır bir şekilde karşılamamızı temenni ediyoruz. Siz değerli çalışanlarımıza kendini bilmez kişi veya kişilerce atılan mesajın, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile alakası bulunmamaktadır. Bilgilerinize."KESK'TEN İDDİA
Diyarbakır'da dün basın toplantısı düzenleyen KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, kamu çalışanlarının AK Parti kongresine katılmaya zorlandıklarını iddia etmişti. Ulus, "Mülki amirlerin yaptıkları toplantılar ve oluşturdukları sosyal iletişim ağları üzerinden, iletilen mesajlar ve yazılar ile tüm kamu çalışanları AKP kongresine katılmaya zorlanmaktadır. Katılmak istemeyen çalışanlar 'KHK'larla ihraç edileceksiniz' diye tehdit edilerek, Anayasa'ya göre yetkisini aşan idari amirler herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan iktidarın bir neferi gibi çalışmaktadırlar. Kurum amirlerince verilen talimatlar doğrultusunda Diyarbakır merkez ve ilçelerde belirlenen toplanma yerlerine servisler ayarlanarak, topluca fotoğraflar çekilerek, iletişim ağları ile paylaşılması emri verilmiştir" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dicle Üniversitesi'nden mesaj açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro