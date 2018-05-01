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Dicle üç hayatı yuttu!

Dicle üç hayatı yuttu!

Bugün Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 2 kişi, Yenişehir ilçesinde ise 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 22:39 - Güncelleme: 01-05-2018 22:39

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle baraj gölüne piknik yapmak amacıyla giden Bilal İritaş (20) dengesini kaybederek, suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan İritaş, çevredekilerin çabaları sonucu bulunamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerce yürütülen arama çalışmalarının andından İritaş'ın cesedine ulaşıldı. İritaş'ın cesedi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

İlçede yaşayan Abdulaziz Kızıl da (7) Yatır Mahallesi mevkisinde dengesini kaybederek, sulama kanalına düştü. 

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Kızıl, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NEHRE DÜŞEN KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN...

Dicle Nehri’nde sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya giren 8 yaşındaki Rahmi Çiçek ise akıntıyla birlikte gözden kayboldu. İki saatlik aramanın ardından bulunan Çiçek, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir sokak köpeğinin akıntıyla birlikte sürüklendiğini gören 8 yaşındaki Çiçek, köpeği kurtarmak için birden suya atladı ve akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredeki çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye arama kurtarma ekiplerini çağırdı.

Suyun içerisinde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, küçük Rahmi’nin cansız bedenine ulaştı. Suyun içerisinden çıkarılan Çiçek’in hayata döndürülmesi için olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Rahmi Çiçek, hayata döndürülemedi.

Talihsiz çocuğun kurtarmak için canından olduğu köpek ise bulunamadı.

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