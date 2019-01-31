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Diagne'nin bonservis bedeli belli oldu

Diagne'nin bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, Diagne transferi için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 16:40 - Güncelleme: 31-01-2019 16:40

Golcü hasretine son veren Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 10 milyon euro karşılığında transfer edildiğini ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Diagne ile 4.5 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya bu sezonun kalan bölümünde 1 milyon 150 bin Euro, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 2 milyon 350 bin Euro, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ise 2 milyon 400 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti"

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 16:47 Cincona kazık atmak sevaptır.

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