Diagne'den Galatasaraylılar heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray forvet transferi için Mbaye Diagne, Alan Carvalho, Pato, Benjamin Tetteh, Khouma Babacar gibi isimlerle ilgilenirken, Kasımpaşa'nın gol makinesi Diagne'den Sarı-Kırmızılı taraftarları ayağa kaldıran bir paylaşım geldi.



Cimbom'da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, Dubai'den eli boş dönmüş ancak havalimanında gazetecilere açıklama yaparak 10 isimle görüştüklerini ve mutlaka transfer yapılacağını belirtmişti.

KALP EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da kişisel hesabından paylaşımda bulunan Senegalli santrafor, "Galatasaray Diagne ile prensipte anlaştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber görselini paylaştı. Görseldeki kalp emojisi de dikkat çekti.

MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU

Golcü oyuncunun yaptığı paylaşımın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar Diagne'yi mesaj yağmuruna tuttu.





Binlerce Galatasaraylı taraftar Diagne'ye sevgi gösterisinde bulundu ve yıldız futbolcuyu Sarı-Kırmızılı takımda izlemek istediklerine dair mesajlar attı.