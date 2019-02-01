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Diagne transferinin perde arkası ortaya çıktı

Diagne transferinin perde arkası ortaya çıktı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya yaptığı ilk teklif kabul edilmedi. Fatih Terim devreye girdi. Sonra Terim, Başkan Turgay Ciner’in yakın arkadaşı olan iş adamı ile Maslak’ta buluştu. Bu iş adamı Ciner’i ikna etti. 10 milyon euroluk peşinatı da Albayrak verdi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 09:50 - Güncelleme: 01-02-2019 09:50

Galatasaray, Kasımpaşa’nın forveti Diagne’yi kadrosuna katarken yılın transferinin perde arkasında da ilginç detaylar yaşandı. İşte transfer sürecinde yaşananlar: Transfer bitimine 4 gün kala Alan ve Tetteh girişiminden istediğini alamayan Galatasaray, Mbaye Diagne için Kasımpaşa’ya bir teklifte bulunur. İstanbul ekibi bu teklifi reddeder. Sarı-Kırmızılı yöneticiler ertesi gün teklifini yükseltip yineler. Tok satıcı olan Kasımpaşa tarafından bu teklif yine reddedilir. Yönetim bu transferde köşeye sıkışır... 

RAKAMLARI YÖNETİCİLER KONUŞTU 
Akşam'ın aktardığı habere göre; Teknik Direktör Fatih Terim tam bu kriz anında devreye girer… Bu transferi bitirmek isteyen Terim’in istikameti Maslak olur.  Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner’in yakın arkadaşı olan bir iş adamı ile görüşür. Spor camiasına yakın bu iş adamı Ciner’i arayarak Diagne’de kolaylık sağlanmasını ister. Ciner’in bu telefon konuşmasından sonra Diagne’yi satmama inadı kırılır. Artık iki kulüp arasında rakamlar konuşulmaya başlanır. 

YILLIK 2.3 MİLYON EURO ALACAK
Yapılan görüşmelerde Kasımpaşa bonservis bedeli için 10 milyon euroyu peşin para ister.  Devreye Abdurrahim Albayrak girer. Albayrak kasa kolayı sağlayarak 10 milyon euronun ödenmesini sağlar. Albayrak’a verdiği bu borcun kısa sürede geri verilmesi bekleniyor. Diagne’nin G.Saray’dan kazanacağı yarım sezonluk ücret 1 milyon 150 bin euro. İlk iki sezon için 2 milyon 350 bin euro, sözleşmedeki son iki sezon için de 2 milyon 450 bin euro ödenecek. Diagne, G.Saray’da 91 numaralı formayı giyecek.

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