Diagne sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray, Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Senegalli golcü, yeni takımı Galatasaray için bugün sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ'nin, Mbaye Diagne'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

17 MAÇTA 20 GOL

Geçen sezonun ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Diagne, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.

