Diagne Galatasaray'da! Bonservis parası dudak uçuklattı

Galatasaray, Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın bu transfer için yaklaşık 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Diagne Galatasaray'da! Bonservis parası dudak uçuklattı

Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala forvet krizini çözdü. Sarı Kırmızılılar, Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın bu transfer için yaklaşık 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. KAP açıklamasının gün içerisinde yapılması bekleniyor.

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Diagne Galatasaray'da! Bonservis parası dudak uçuklattı

500 BİN EURO BONUS: Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşması halinde Kasımpaşa'ya 500 bin euro'luk bonus ödeyecek. Sarı kırmızılı formayı giyecek olan Diagne, kısa zaman içinde resmi imzayı atacak.

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Diagne Galatasaray'da! Bonservis parası dudak uçuklattı

GOMİS'TEN MESAJ: REKORUMU KIR
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Diagne'ye başarılar dilerken "Galatasaray formasıyla benim gol rekorumu kırdığını görmeyi çok isterim" ifadesini kullandı.

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Diagne Galatasaray'da! Bonservis parası dudak uçuklattı

MAICON JAPONYA YOLCUSU: Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Maicon'a, Japonya'dan bir transfer teklifi geldi. Stoper için B planı bulunan sarı-kırmızılılar, Maicon transferinden 6 milyon Euro gelir elde etmeyi düşünüyor.

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