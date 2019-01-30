Diagne Galatasaray'da! Bonservis parası dudak uçuklattı

Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala forvet krizini çözdü. Sarı Kırmızılılar, Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın bu transfer için yaklaşık 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. KAP açıklamasının gün içerisinde yapılması bekleniyor.

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