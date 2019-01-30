Diagne Galatasaray'da! Bonservis parası dudak uçuklattı

Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala forvet krizini çözdü. Sarı Kırmızılılar, Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın bu transfer için yaklaşık 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. KAP açıklamasının gün içerisinde yapılması bekleniyor.
500 BİN EURO BONUS: Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşması halinde Kasımpaşa'ya 500 bin euro'luk bonus ödeyecek. Sarı kırmızılı formayı giyecek olan Diagne, kısa zaman içinde resmi imzayı atacak.
MAICON JAPONYA YOLCUSU: Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Maicon'a, Japonya'dan bir transfer teklifi geldi. Stoper için B planı bulunan sarı-kırmızılılar, Maicon transferinden 6 milyon Euro gelir elde etmeyi düşünüyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER