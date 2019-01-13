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DHKP-C’nin bombacısı kameraya böyle yakalandı!

DHKP-C’nin bombacısı kameraya böyle yakalandı!

İSTANBUL ’da 9 Ocak Perşembe günü gece saat 00.10'da bıraktığı EYP’yi ( el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile patlatan şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 15:23 - Güncelleme: 13-01-2019 15:23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri patlamayla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP’yi bırakan şüpheli B.D.E.’yi tespit etti. TEM ekipleri 11 Ocak Cuma akşamı şüpheli B.D.E.’nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Yapılan geniş çaplı sorgulamada gözaltına alınan şüpheli B.D.E.’nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli B.D.E.’nin Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı B.D.E.’nin evinden çıkması, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bırakması, olay yerinden ayrılması ve patlamanın meydana gelmesi sonrasında ise tekrar evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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