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DHKP-C elebaşı ODTÜ Ormanı'nda yakalandı!

DHKP-C elebaşı ODTÜ Ormanı'nda yakalandı!

Terör örgütü DHKP-C'nin Ankara sorumlusu İlhan K. ODTÜ ormanına yapılan operasyonda yakalandı. İlhan K., 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a suikast hazırlığında yakalanıp tutuklanmıştı...

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 15:27 - Güncelleme: 20-03-2018 15:27

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' olduğu öne sürülen İlhan K, ODTÜ ormanında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İlhan K. 2013 yılında da gözaltına alınmış, üzerinde iki tabanca ve çok sayıda mermi ile evinde o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutunun krokileri bulunmuştu.

ODTÜ ORMANI'NDA SAKLANIYORDU: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin Ankara sorumlusu olduğu iddia edilen İlhan K'nin (34) bir süredir ODTÜ'ye ait ormanlık alanda saklandığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle söz konusu alanda operasyon düzenleyen ekipler, İlhan K'yi gözaltına aldı. Polise direndiği için kelepçelenerek etkisiz hale getirilen İlhan K, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İKİ SİLAH VE ERDOĞAN KROKİSİYLE YAKALANMIŞTI: Şüphelinin, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü kurma ve yönetme ile üç ayrı suçtan daha arandığı öğrenildi. Beraberindeki bir kadın ile 2013 yılında da gözaltına alınan İlhan K'nin üzerinde iki tabanca ve çok sayıda mermi çıkmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramada, o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutunun krokileri bulunmuştu.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI: İlhan K'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ancak örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, bu nedenle uzun zamandır yerinin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • ebru yesilirmak 20 Mart 2018 16:02 Musluman turkiye . Bu dinsiz allah dusmani dhkpc lileri oldurun sokakta eylem yapanlara saldirin olduresiye dovun Seriatin kestigi el acir

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