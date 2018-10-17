DHBT sınavı hangi şehirlerde yapılacak sınav merkezleri listesi

DHBT başvuru yapma ekranı Diyanet tarafından 9 Ekim'de erişime açıldı. Diyanet tarafından yapılan ve kadrolara girmek isteyenlerin başvurduğu DHBT sınav başvuru işlemleri için son gün 17 Ekim yani bugün. Peki DHBT sınavı başvuru ücreti kaç para olacak ve hangi bankalara ödeme yapılacak? 7 Ekim Çarşamba günü sona erecek olan sınav başvurusunun ardından geç başvuru imkanı, 1 Kasım tarihinde kullanılabilecek.

DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR: Tam adı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi olan DHBT sınavı, 9-17 Ekim tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 1 Kasım tarihinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Sınav 9 Aralık 2018 tarihinde yurt genelinde belirlenen merkezler üzerinde gerçekleştirilecek.

DHBT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DHBT SINAV ÜCRETİ 60 TL OLACAK: DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.

DHBT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR.: DHBT ücretinin yatırılacağı bankalar ÖSYM tarafından açıklandı;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DHBT 22 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK: Sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabileceklerdir.

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

063 ANKARA-KEÇİÖREN

067 ANKARA-YENİMAHALLE

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)

345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN