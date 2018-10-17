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DHBT sınav başvurusu kaç para online banka para yatırma

DHBT sınav başvurusu kaç para online banka para yatırma

ÖSYM tarafından Diyanet kadrolarına girmek için 22 il merkezinde yapılacak olan DHBT sınavı başvuruları bugün sona eriyor. DHBT başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından 60 lira olarak açıklandı. DHBT başvuru ücreti ödenecek bankaların listesi ise haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 13:50 - Güncelleme: 17-10-2018 14:00

DHBT başvuru yapma ekranı Diyanet tarafından 9 Ekim'de erişime açıldı. Diyanet tarafından yapılan ve kadrolara girmek isteyenlerin başvurduğu DHBT sınav başvuru işlemleri için son gün 17 Ekim yani bugün saat 23.59'a kadar olacak. Peki DHBT sınavı başvuru ücreti kaç para olacak ve hangi bankalara ödeme yapılacak? 7 Ekim Çarşamba günü sona erecek olan sınav başvurusunun ardından geç başvuru imkanı, 1 Kasım tarihinde kullanılabilecek. 

DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR: Tam adı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi olan DHBT sınavı, 9-17 Ekim tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 1 Kasım tarihinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Sınav 9 Aralık 2018 tarihinde yurt genelinde belirlenen merkezler üzerinde gerçekleştirilecek.

DHBT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DHBT SINAV ÜCRETİ 60 TL OLACAK: DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.

DHBT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR.: DHBT ücretinin yatırılacağı bankalar ÖSYM tarafından açıklandı;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; 
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; 
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); 
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DHBT 22 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK: Sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabileceklerdir.

010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
063 ANKARA-KEÇİÖREN
067 ANKARA-YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN

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