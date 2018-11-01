DHBT geç başvuru yapma ekranı ÖSYM AİS sayfası

Din hizmetleri alanında uzman olan kişilerin Diyanet bünyesinde görev almak için girecekleri DHBT sınavı geç başvuru ekranı bugün açıldı. Son şansı kaybetmek istemeyen adaylar bugün saat 23.59'a kadar DHBT geç başvurusu işlemlerini yapabilecek. DHBT geç başvuru ücreti ise 60 lira olarak belirlendi. 9 Aralık'ta yapılacak sınavın başvuru ücreti online olarak ödenecek.

Buna göre adaylar 1 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar 60 liralık başvuru ücretini ilgili bankaya yatırıp ÖSYM’nin resmi internet sisteminden ya da bürolarından başvuru işlemlerini tamamlayacak.

İşte KPSS DHBT geç başvuru ekranı…



ÖSYM AİS KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi 9 Aralık 2018’de düzenlenecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların kayıt belgesini saklaması öneriliyor. KPSS sınav giriş yerleri sınavdan kısa bir süre önce açıklanıyor. Sınava girerken kimlik ve sınav giriş belgenizi yanınızda götürmeniz gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.