DHBT başvuru parası ne kadar hangi bankaya yatacak?

DHBT başvuru yapma ekranı Diyanet tarafından 9 Ekim'de erişime açıldı. Diyanet tarafından yapılan ve kadrolara girmek isteyenlerin başvurduğu DHBT sınav başvuru işlemleri için son gün 17 Ekim olacak. ÖSYM tarafından Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek.

9 Ekim’de başlatılan DHBT sınav başvuruları ise 17 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 1 Kasım tarihinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK: DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.

DHBT ücretinin yatırılacağı bankalar ÖSYM tarafından açıklandı;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DHBT ZORUNLU MU: Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.

DHBT 22 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK: Sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabileceklerdir.

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

063 ANKARA-KEÇİÖREN

067 ANKARA-YENİMAHALLE

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)

345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN