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DGS sonuçları ÖSYM AİS açıklanıyor TC ile sorgulama

DGS sonuçları ÖSYM AİS açıklanıyor TC ile sorgulama

DGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM DGS sonuçları için net tarihi açıkladı. 21 Temmuz'da tek oturumla yapılan DGS sonuçları 16 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'e kadar açıklanacak. DGS sonuçlarının ardından öğrenciler 2018 DGS tercih kılavuzuna göre üniversitelerin kontenjan bilgilerini ve taban-tavan puanlarını öğrenecek, tercih yapacak.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 10:40 - Güncelleme: 12-08-2018 10:40

DGS sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak, ayın kaçında DGS sonuçları açıklanacak araştırması 21 Temmuz'da sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Toplam 120 sorunun sorulduğu DGS sınavında öğrencilere 150 dakika verildi. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı net tarihi duyurdu. 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos Perşembe günü saat 10.00-14.00 arasında ÖSYM tarafından açıklanacak. 

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonuna girecek olan öğrenciler için ÖSYM 2018 DGS tercih kılavuzunu yayımlayacak. DGS tercih kılavuzuna göre öğrenciler üniversitelerin kontenjan bilgilerini ve taban-tavan puanlarını öğrenebilecek. 

Adaylar DGS sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi adresi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden kullanıcı girişlerini yaparak öğrenebilecekler.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı geçtiğimiz 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan sınavda ter döken adaylar, 120 soru için verilen 150 dakikada sorulara yanıt bulmaya çalışmıştı.

Gözler şimdi ise ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuç açıklama haberine çevrildi. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Tercih işlemleri ise puanların açıklanmasının ardından başlayacak. Tercih işlemlerine dair detaylar, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. 

Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilir ve sonucunu anında öğrenebilirsiniz.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR: DGS puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

.TERCİHLER NASIL YAPILACAK: Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR: Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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