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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM dikey geçiş sonucu

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM dikey geçiş sonucu

2 yıllık önlisans eğitimi alan öğrencilerin eğitim hayatını 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek için girdiği DGS sınavı 21 Temmuz'da yapıldı. Adaylara toplam 120 soru soruldu ve 150 dakika sürdü. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı gün belli mi?

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 10:05 - Güncelleme: 23-07-2018 09:30

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması 21 Temmuz'da sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Toplam 120 sorunun sorulduğu DGS sınavında öğrencilere 150 dakika verildi. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz net değil fakat DGS sonuçlarının en geç 18 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru için 150 dakika süre verildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz tarihinde uygulanan DGS sınavının sonuçları 6 Eylül saat 16.40'da açıklanmıştı. Sınav soruları ve cevapları ise 8 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. 2018 DGS sınav sonuçları ise ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 16 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sınav soruları ve cevaplarının ise herhangi bir değişiklik olmazsa en geç 18 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.

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