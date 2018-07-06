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DGS sınavı ne zaman 2018 ÖSYM dikey geçiş sınav yeri bilgisi

DGS sınavı ne zaman 2018 ÖSYM dikey geçiş sınav yeri bilgisi

Üniversite eğitime 2 yıllık önlisansın ardından lisans programları ile devam etmek isteyen öğrencilerin gireceği DGS sınavı 2018 ne zaman yapılacak? 2018 DGS sınavı tarihi netleşti mi resmi açıklama haberimizde. 8 Temmuz pazar günü yapılması planlanan DGS sınavı 21 Temmuz cumartesi gününe alındı. DGS sınav giriş belgeleri ise 13 Temmuz'dan itibaren erişime açılacak.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 15:55 - Güncelleme: 06-07-2018 15:00

DGS ne zaman, 2018 ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri, ÖSYM AİS sayfasında ne zaman açıklanacak soruları gündemde. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak sınava dair bilgiler haber içeriğinde. İçerikte: Sınav yerleri (giriş belgesi), sınav tarihi, DGS kılavuzu, sınav sorularının yayınlanacağı tarih aralığı ve sınav sonuçları açıklanacağı tarih bulunuyor.

DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? ÖSYM’nin 2018 Temmuz ayında yapacağı sınava dair süre azalıyor. Ön lisans mezunları ve ikinci sınıfta okuyan öğrenciler dört yıllık üniversite programlarına girebilmek için sınava hazırlanırken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınava dair açıklamalarda bulundu.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK: DGS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce ÖSYM AİS sayfasında yayınlaması bekleniliyor. Sınav 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılıyor. Belge 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü kurumun resmi web sayfasında yayınlanması tahmin ediliyor.

SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR: Sınav merkezinin sayfasında sınav yeri nasıl öğrenilir sorusuna şu açıklama yapıldı: Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir. 3 Sınava Giriş Belgeleri üzerinde adayların sınava gecikmelerini önlemek amacıyla sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri üzerine yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri binanın konumunu kolaylıkla öğrenebileceklerdir. Bu sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, Sınava Giriş Belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterlidir. Bu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilecektir.

DGS KILAVUZU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SINAV TARİHİ VE SINAV SORULARININ YAYINLANMASI NE ZAMAN: DGS sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 10:15’te yapılacak. Sınav süresi 150 dakika olarak açıklanırken, ÖSYM’nin geçen sene başlattığı 15 dakika kuralı, bu sınavda da uygulanması bekleniliyor. DGS soruları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı net değil! Sınav günü veya sınavdan birkaç gün soruların yayınlanması tahmin ediliyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM sınav takvimi 2018 sayfasında kurum DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap veriyor. Buna göre; sonuçlar 16 Ağustos 2018 Perşembe günü kurumun ‘sonuç’ sayfasında yayınlanacak. Sonuçların açıklanacağı saat konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

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