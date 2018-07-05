DGS sınavı ne zaman 2018 ÖSYM dikey geçiş sınav yeri bilgisi

DGS sınavı ne zaman, 2018 DGS sınav tarihi değişti mi ne zaman yapılacak? Binlerce öğrencinin dört gözle beklediği Dikey Geçiş Sınavı 2018 ÖSYM iş takvimine göre 8 Temmuz pzar günü yapılacaktı fakar araya seçimler girince DGS tarihi değişti. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans programları ile tamamlamak isteyen öğrencilerin gireceği DGS sınavı 2018 yılında 21 Temmuz cumartesi günü yapılacak.

DGS SINAVI NE ZAMAN: Yapılan resmi açıklamalara göre daha önceki sınav takviminde, sınav tarihi olarak 8 Temmuz'da yer alan DGS sınav tarihi değiştirildi. Fakat bu tarih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk gelmesi sebebiyle. 8 Temmuz olarak belirlenmiş olan sınav tarihini 21 Temmuz olarak değiştirmiştir. ÖSYM başvuru tarihi ile ilgili ise bir değişiklik yapmadı.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR: DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.