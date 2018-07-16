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DGS sınavı kaç saat sürüyor DGS'de kaç soru sorulacak?

DGS sınavı kaç saat sürüyor DGS'de kaç soru sorulacak?

2018 DGS sınavı için geri sayım başladı binlerce kişinin gireceği DGS sınavı 22 Temmuz cumartesi günü yapılacak. Peki DGS sınavı saat kaçta başlayacak, DGS sınavında kaç soru sorulacak ve soru dağılımları nasıldır?

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 16:20 - Güncelleme: 16-07-2018 16:20

DGS sınavı için artık son günler belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak DGS sınavı 21 Temmuz cumartesi günü yapılacak. DGS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar DGS sınavında toplam 120 soru çözecek. 

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK: Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 21 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adaylar, giriş belgelerinde belirtilen yerlerde sınava girecekler.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK: Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

Testte 120 soru yer alacak.

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR: DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.

Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

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