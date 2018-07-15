DGS sınav yeri öğrenme 2018 DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı

DGS sınav yerleri belli oldu, 2018 Dikey Geçiş Sınavı yerleri https://ais.osym.gov.tr adresinden TC numarası ile sorgulanacak. DGS sınav giriş yerleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Temmuz’da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı’nın (2018-DGS) giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz’da uygulanacak 2018-DGS’ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN: Yapılan resmi açıklamalara göre daha önceki sınav takviminde, sınav tarihi olarak 8 Temmuz'da yer alan DGS sınav tarihi değiştirildi. Fakat bu tarih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk gelmesi sebebiyle. 8 Temmuz olarak belirlenmiş olan sınav tarihini 21 Temmuz olarak değiştirmiştir. ÖSYM başvuru tarihi ile ilgili ise bir değişiklik yapmadı.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR: DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.

Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.