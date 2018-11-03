Devrim Özkan kimdir Vatanım Sensin'in Havva'sı TRT 1'in Vuslat dizisinde

Kanal D'de ekrana gelen ve geçtiğimiz sezon izleyiciye veda eden Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini oynayan Devrim Özkan, yepyeni bir diziyle ekrana dönecek. Güzel oyuncu, yapımcılığını A23 Medya, Uğur Veli ve Raif İnan’ın üstlendiği TRT 1 dizisi 'Vuslat'ta başrol oynayacak.

Özkan, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturacağı dizide Kadir Doğulu’nun partnerini canlandıracak. Merakla beklenen dizinin çekimleri kasım ayının ortasında başlayacak.

VUSLAT DİZİSİ DEVRİM ÖZKAN KİMDİR? Devrim Özkan, 1996 yılında Muğla'da doğmuştur. Eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Show Tv ekranlarında yayınlanan; Ceyhun Mengiroğlu, Hazal Filiz Küçükköse, Özge Özder, Ulaş Astepe gibi oyuncuların rol aldığı Rüya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Güzel oyuncu son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'de Havva karakterine hayat vermiştir.

Vatanım Sensin'in yıldızı TRT 1'in Vuslat dizisinde başrol oynayacak HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN