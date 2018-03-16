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Devran İskender kimdir aslen nereli bakın kiminle aşk yaşamış!

Devran İskender kimdir aslen nereli bakın kiminle aşk yaşamış!

Devran İskender kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Devran İskender'in sevgilisi var mı soruları merak konusu oldu. Güçlü sesiyle çok konuşulan isim Devran İskender 2014 yılında Simge Tertemiz ile aşk yaşamış ve çok konuşulmuştu. Peki Devran İskender anne babası kim bilinmeyen biyoğrafisi...

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 16:36 - Güncelleme: 16-03-2018 16:36

Devran İskender kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Devran İskender evlendi mi, karısı var mı soruları merak edildi. Aslen Amasyalı olan güçlü ses Ankara'da büyümüştür.

DEVRAN İSKENDER KİMDİR: Devran İskender 1979 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası memur olan Devran İskender, aslen Amasyalı olup, 10 yıl Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, 1 yıl Denizli’de, 1 yıl Konya Akşehir’de, 3 yıl Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Ankara ve İstanbul’da yaşamıştır.

Devran İskender 1995 yılları arasında Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda 3 yıl görev almıştır. 1998 yılında itü Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanan Devran İskender, değerli hocalar eşliğinde eğitim hayatını sürdürüp 2002 yılında mezun olmuştur. Askerliğini Ankara'da Armoni Mızıkası moral ekibinde Türk Halk Müziği solisti olarak yapan Devran İskender, 2006 yılında askerlik hizmetini tamamlamıştır.

Yaklaşık 10 yıldır çeşitli sahne çalışmaları yapan Devran İskender, sanat hayatına ilk albümü olan "mesele" ile devam etmektedir. Son albümünü 2014 yılında "İmza" ile atmıştır.

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