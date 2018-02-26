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Devran Çağlar kimdir?

Devran Çağlar kimdir?

Devran Çağlar kimdir sorusu yüzlerce kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Güçlü yorumu ve çıkarttığı albümlerle akıllara kazınan Devran Çağlar'ın 'Elinden Geleni Ardına Koyma' adlı şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Devran Çağlar kimdir?

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 21:37 - Güncelleme: 26-02-2018 21:37

Bir dönem yaptığı açıklamalarla olay yaratan Devran Çağlar, arabeks müziğinin tanınmış isimlerindendi. Sosyal medyada Devran Çağlar öldü iddiaları çıkınca gözler unutulup gitmiş bu isme dönmüştü. Peki, Devran Çağlar kimdir? Sevilen dizi Çukur'da da adı geçen Devran Çağlar yine çok kişi tarafından aranmaya başlandı.

1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Devran Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol almıştır. Rol aldığı sinema filmleri; Acılar İçinde, İtirazım Var ve Bir Kadın Yüzünden.

ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA

Mademki bu aşkı bitireceksin, 
Ağlayan kalbimin ahını duyma. 
Mademki sen beni terkedeceksin, 
Elinden geleni ardına koyma ! 

Sen beni duman duman, alev alev yaksan bile, 
Sen beni dertten derde, yerden yere atsan bile, 
Ben sana boyun eğmem, af dilemem, ölsem bile, 
Elinden geleni ardına koyma, ağlayan kalbimin ahını duyma 

Yıkılmaz gururum bana engeldir, 
Aslında kaybeden, çekip gidendir, 
Zalimler sultanı meydan senindir, 
Elinden geleni ardına koyma !

Devran Çağlar kimdir hatırdınız mı? Tanınmaz hale gelmişDevran Çağlar kimdir hatırdınız mı? Tanınmaz hale gelmişDevran Çağlar kimdir hatırdınız mı? Tanınmaz hale gelmişDevran Çağlar kimdir hatırdınız mı? Tanınmaz hale gelmişHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Şubat 2018 22:47 Eşref koçak ın diğer oğlu değil mi.gerçekten ölmüş mü ya.adamcağız bu yaşta bir sene içinde iki evladını da mı kaybetmiş oluyor..

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