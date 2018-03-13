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Devletten müjde: Kişi başına 170 lira verilecek!

Devletten müjde: Kişi başına 170 lira verilecek!

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile turizmi canlandırmak ve seyahat acentelerine destek sağlanmasına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine yolcu başına 25 ila 45 dolar destek verilecek.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 18:56 - Güncelleme: 13-03-2018 18:56

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kruvaziyer gemiyle turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanmasına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, kruvaziyer hizmeti verilen limanlara 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2018'e kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek ödemesi gerçekleştirilecek. 

Bu kapsamda seyahat acentelerine getirdiği turist başına, ocak, şubat, mart, nisan, kasım ve aralık aylarında 45 dolar, mayıs, haziran aylarında 35 dolar, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında ise 25 dolar destekte bulunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek kapsamı dışında olacak.

Aynı tur programı içinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentesine bir kez ödeme yapılacak.

Karara göre, 2019 yılında indi-bindi limanlarına gelen gelen yolcular için destek miktarı yüzde 50 artırılarak uygulanacak. Ayrıca, turun başlangıç noktasının Türk limanları olması halinde tek yönlü giden yolcular için de aynı koşullarda destek sağlanacak.

BAKANLIĞA BELGE İBRAZI ŞART

Seyahat acentelerinin bu karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlanabilmesi için kruvaziyer gemi ile turist getirdiğini gösteren belgeyi Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz etmesi gerekecek. Karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine bu amaçla oluşturulan ödenekten karşılanacak.

Destek ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü 'Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları' listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD doları karşılığı Türk lirası cinsinden yapılacak.

Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun' hükümleri uygulanacak.

Destek ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen acenteler ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen acentelerin işlemleri resen durdurulacak. Söz konusu acenteler destekten yararlandırılmayacak.

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Mart 2018 19:30 Destek güzeldir. Ülke ekonomisine can verenlere birde 100-150 TL zam vermiş olduğunuz kişilerden 30-40 tlsini vergiye kesmeseniz.kaşık ucuyla verdiğiniz zammı almasanız

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