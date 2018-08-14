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Devletin telefonuyla tatile giden Norveçli bakan kovuldu

Devletin telefonuyla tatile giden Norveçli bakan kovuldu

Norveç Balıkçılık Bakanı Per Sandberg devletin kendisine zimmetlediği telefonla izin almadan İran'a tatile gidince işinden oldu. Sandberg, Temmuz ayında İran asıllı kız arkadaşıyla yetkililerden izin almadan İran ve Çin'de tatil yaptı. Sandberg hükümetin güvenlik protokollerini ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 17:26 - Güncelleme: 14-08-2018 17:26

Norveç yasalarına göre yabancı ülkelere tatile gidecek olan bakanlar bu konuda önceden bilgi vermek zorunda. Ayrıca hükümetin tahsis ettiği cep telefonlarının Norveç’in güvenlik konusunda işbirliği yapmadığı ülkelerde kullanılması da yasak.

58 yaşındaki Sandberg'in ayrıca göçmen karşıtı aşırı sağcı Gelişim Partisi’nin genel başkan yardımcılığı görevini de bıraktığı açıklandı. Norveçli bakanın söz konusu yurt dışı gezilerinden hükümeti haberdar etmemesi ve İran seyahatinde yanına hükümetin tahsis ettiği cep telefonunu alması Başbakan Erna Solberg tarafından da eleştirilmişti.

Göçmen karşıtı partiye üye olan Norveçli bakanın kız arkadaşının daha önceden güzellik kraliçesi seçilen ve yıllar önce Norveç'e iltica eden 28 yaşındaki İran asıllı Bahaeh Letnes olduğu öğrenildi. Letnes'in balık ihracatı yapan bir firma işlettiği biliniyor.

Gelişim Partisi'nde Per Sandberg'den doğan boşluğuysa eski partili Harald Tom Nesvik doldurdu. Sandberg gezileri konusunda neden yetkilileri bilgilendirmediğini ise açıklamadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Erol Baron 14 Ağustos 2018 17:46 1 telefon ne ki, bizim Müslümanlar makam arabalarıyla tatile gidiyorlar.

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