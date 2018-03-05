Devlet başkanına faul yapan futbolcular gözaltına alındı!

Kirembalı iki futbolcunun, Haleluya FC'de futbol oynayan Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'ya sert müdahalelerde bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
GÖZALTINA ALINDILAR: Kiremba takımında oynayan iki futbolcu, Nkurunziza'ya faul yapınca 'başkana komplo kurma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltındaki futbolcuların akıbeti bilinmiyor.
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