  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Devlet başkanına faul yapan futbolcular gözaltına alındı!

Devlet başkanına faul yapan futbolcular gözaltına alındı!

İngiliz BBC'nin haberine göre, bir kısmını Kongolu mültecilerin oluşturduğu Kiremba takımı oyuncuları, Haleluya FC forması giyen Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza’ya maç boyunca sert fauller yaptı. Topu ayağına her aldığında kendisini yerde bulan Nkurunziza ise kendisine sert faul yapan oyuncuları hapse attırdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-03-2018 20:12 - Güncelleme: 05-03-2018 00:38

Kirembalı iki futbolcunun, Haleluya FC'de futbol oynayan Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'ya sert müdahalelerde bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR: Kiremba takımında oynayan iki futbolcu, Nkurunziza'ya faul yapınca 'başkana komplo kurma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltındaki futbolcuların akıbeti bilinmiyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Devlet başkanına faul yapan futbolcular gözaltına alındı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • İmam 05 Mart 2018 00:18 Teneke başkan maçta bile torpil arıyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro