Devlet başkanı lüks araçları böyle parçalattı!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki 68 lüks otomobili daha parçalattı.
Filipinler'in Cagayan adasındaki Santa Ana şehrinde düzenlenen parçalama işlemi geçtiğimiz Mart ayında da yapılmıştı.
Devlet Başkanı Duterte, bütün mücadeleye rağmen hâlâ ülkesinde yolsuzluğun olduğunun altın çizerek, “Yolsuzluk, bir gecede bitecek bir şey değil” dedi.
Arabaları parçalama amaçlarının dünyaya bir mesaj vermek için yapıldığını söyleyen Duterte, “Dünyaya Filipinler'in, yatırım yapılabilecek uygun ve güvenilir bir yer olduğunu göstermek istiyorum, burada yolsuzluğa yer yok” ifadelerini kullandı.
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