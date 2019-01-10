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Devlet Bahçeli'den yerel seçim esprisi! Sırf Beşiktaşlı olduğum için...

Devlet Bahçeli'den yerel seçim esprisi! Sırf Beşiktaşlı olduğum için...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ile yapacakları iş birliğine dair açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerle ilgili bir de espri yapan Bahçeli, "Sırf Beşiktaşlı olduğum için vermediler" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 11:40 - Güncelleme: 10-01-2019 11:40

Devlet Bahçeli başkanlığında MHP Genel Merkezi'nde yerel seçim gündemiyle toplanan MYK, bir saat sürdü. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli toplantıda, Türkiye'de 15 Temmuz'dan bugüne siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yaşananları değerlendirdi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için önemine dikkati çeken MHP lideri Bahçeli, 'x+y=z' formülüne değinerek, bunun sağlanması gerektiğinin altını çizdi. 

BANA BELEDİYE Mİ BEKA MI DERSENİZ...AK Parti ile 30 büyükşehirde seçim ittifakı yapılacağını anımsatan Bahçeli, ittifak kapsamında olmayan 51 ilde ise yarışın edep ve adaba uygun olması konusunda uyarılarda bulundu. Bahçeli, "Niye orayı, şurayı, burayı aldık, almadık" şeklinde tezvirat ve dedikodulara aldırış edilmemesini isteyerek, "Bana 'belediye mi, beka mı' derseniz, 'beka' derim" ifadesini kullandı.

SIRF BEŞİKTAJLI OLDUĞUM İÇİN VERMEDİLER: MHP lideri bu sırada bir de 'Beşiktaş' esprisi yaptı. "Bize neden şu ilçeyi vermediler, bu ilçeyi verdiler" şeklinde tartışmaları doğru bulmadığını dile getiren Bahçeli, "Sırf Beşiktaşlı olduğum için vermediler, burada çalışacağız. Ne kadar oy alacağımız belli olmaz" diye konuştu.

BİR KAÇ GÜN İÇİNDE ADAYLAR BELİRLENECEK: Büyükşehirlerin oy oranı analizlerinin de yapıldığı toplantıda, Bahçeli, MYK üyelerine, yerel seçim çalışmalarında milletvekili olmayanlar başta olmak üzere, illerde görevlendirilecekleri bilgisini verdi. Bu arada Bahçeli, birkaç gün içinde diğer adayların belirlenmesinin ardından, yine seçim gündemiyle il başkanlarıyla bir araya gelecek.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2019 13:59 Belediye mi? beka mı? derseniz "beka" dermiş. Bravo gerçekten. Ülke gittiğinde belediyenin kalmayacağını anlamış olmalı... anlamıştır tabi ya.

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