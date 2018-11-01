Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yerel seçimlere tek başına katılacağını açıkladı. Parti teşkilatına yerel seçimlerle ilgili bir genelge gönderen Bahçeli, "Partimiz mahalli idareler seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır" dedi.

''CUMHUR İTTİFAKI'NIN DOĞASINA UYGUN HAREKET EDİLECEK''

Bahçeli, "Buna rağmen Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun hareket edilecek, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecektir" ifadelerini kullandı.

'MERKEZ YOKLAMASI' DETAYI

Genelgede ayrıca seçimlere katılacak adayların "merkez yoklaması" usulüyle belirleneceği bildirildi.

Bahçeli genelde şu ifadelere de yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır."

Hatırlanacağı gibi Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifakı bozmuştu. Ama Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini belirtmişti.