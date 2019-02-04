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Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya sert yanıt: Gülmeye devam etsin, ama haline

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya sert yanıt: Gülmeye devam etsin, ama haline

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlber Ortaylı, Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir, ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket sırtından ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Tavsiyem Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline. Başka gülecek bir şey bulamamış mı " dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 14:31 - Güncelleme: 04-02-2019 14:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hilmi Yavuz ile İlber Ortaylı’nın Tunç Soyer ile ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, "İlber Ortaylı, Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir, ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket sırtından ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Tavsiyem Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline" dedi. 

''KURDUN YAVRUSU KURT OLUR, HERKES SOYUNA ÇEKER''
Bahçeli, merhum İnönü’nün Ali Kemal’in oğlu Zeki Kuneralp’in Dışişleri Bakanlığının açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra merhum Numan Menemencioğlu’nun "Ne yapalım?" sorusuna "Sınavı kazandıysa alın" dediğinin matah bir şeymiş gibi anlatıldığını belirterek, "Akıllarınca Tunç Soyer’i aklamaya çalıştılar. Nurettin Soyer’i temize çıkarmaya kalkıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül’ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. Ali Kemal kim, milli mücadele muhalifi bir şahsiyet. Yani istiklalimize zincir vurmaya çalışan müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi. Bana göre merhum İnönü’nün bu tasarruf ve tutumu hatalıdır. Yani İsmet İnönü söyledi diye Ali Kemal’in oğluyla ilgili kararı normal ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey. Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna çeker" dedi.

"İLBER ORTAYLI HALİNE GÜLSÜN''
İlber Ortaylı'nin "MHP'lilere gülüyorum" sözlerine ilişkin de Bahçeli, "Beni daha düşündüren İlber Ortaylı’nın Tunç Soyer ile ilgili yaklaşımımızdan dolayı 'MHP’lilere gülüyorum' demesi. 'MHP’liler takımına tam gülünür' diyor. Bir defa biz bir takım değiliz, muazzam bir davayız. Asıl anakronik tuzağa düşen Ortaylı’nın bizatihi kendisidir. Gülmesi iyi bir şey, sağlık belirtisi, mutlu olduğunun emaresi. Fakat Ortaylı güle güle bize mi gülmüş? Başka gülecek bir şey bulamamış mı? O kadar mizah dergisi var, o kadar komedi dizisi var, gülecekse bunlara gülsün, hem kahkahalarla hem de saatlerce. Ağlanacak hale gülen, zulme tebessümle alkış tutan birisinin münevverlik iddiası başlı başına tutarsızlık ve kara mizah değil mi? MHP’lilere Tunç Soyer’den dolayı gülen birisi, 12 Eylül’de ağlayan, acı çeken, işkence ve eziyetlere mahkum edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket’le alay ediyordur. Bunun anlaşılır, anlatılır, kabul ve izah edilir yanı da yoktur. Ortaylı, Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir, ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket sırtından kurban kesemez, ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Anlayan anlamıştır herhalde, tavsiyem Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline" ifadelerini kullandı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 16:09 Ben mhp ye gülmüyorum ama vahçeliye gülüyorum.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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