Devlet Bahçeli'den flaş Melih Gökçek açıklaması! Gökçek MHP'nin adayı mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday gösterileceği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" dedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA GÖNDERME... Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ile temasınız oldu mu? sorusuna, "Bunların cevabını İsmail Küçükkaya veriyor sabah sabah. Bir ona sorarsanız" diye cevap verdi.

AÇILIŞI TELEVİZYONDAN TAKİP EDECEĞİM... Yeni Havalimanı'nı değerlendiren Bahçeli, "Millete büyük bir hizmet olmuştur. Büyük bir açılış yapılacak. Biz de televizyonlardan takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EYT'Yİ NEDEN DESTEKLEMEDİLER... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki soruları da cevaplayan Bahçeli, "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynıyanyana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.