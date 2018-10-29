MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday gösterileceği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" dedi.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA GÖNDERME... Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ile temasınız oldu mu? sorusuna, "Bunların cevabını İsmail Küçükkaya veriyor sabah sabah. Bir ona sorarsanız" diye cevap verdi.
AÇILIŞI TELEVİZYONDAN TAKİP EDECEĞİM... Yeni Havalimanı'nı değerlendiren Bahçeli, "Millete büyük bir hizmet olmuştur. Büyük bir açılış yapılacak. Biz de televizyonlardan takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
EYT'Yİ NEDEN DESTEKLEMEDİLER... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki soruları da cevaplayan Bahçeli, "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynıyanyana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Devlet Bahçeli'den flaş Melih Gökçek açıklaması! Gökçek MHP'nin adayı mı? haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasındanDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER